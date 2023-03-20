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Kurtlar Vadisi Dizisinde Doğu Bey'e Hayat Veren Altan Akışık Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Görenleri Şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta sanatçının son hali görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi Dizisinde Doğu Bey&#039;e Hayat Veren Altan Akışık Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Görenleri Şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı.
Kurtlar Vadisi Dizisinde Doğu Bey&#039;e Hayat Veren Altan Akışık Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Görenleri Şaşırttı
Burak Memişoğlu, usta sanatçıyı Park Of İstanbul'da misafir etti.
Kurtlar Vadisi Dizisinde Doğu Bey&#039;e Hayat Veren Altan Akışık Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Görenleri Şaşırttı
Instagram'dan o anları paylaşan Memişoğlu, "Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey karakterine hayat veren usta sanatçımız Altan Akışık abimizi Park Of İstanbul da misafir ettik" dedi.
Kurtlar Vadisi Dizisinde Doğu Bey&#039;e Hayat Veren Altan Akışık Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Görenleri Şaşırttı

Akışık'ın son hali hayranlarını şaşırttı.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Doğu Bey&#039;e Hayat Veren Altan Akışık Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Görenleri Şaşırttı

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