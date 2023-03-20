Kurtlar Vadisi Dizisinde Doğu Bey'e Hayat Veren Altan Akışık Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Görenleri Şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık , yıllar sonra ortaya çıktı.

Burak Memişoğlu, usta sanatçıyı Park Of İstanbul'da misafir etti.

Instagram'dan o anları paylaşan Memişoğlu, "Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey karakterine hayat veren usta sanatçımız Altan Akışık abimizi Park Of İstanbul da misafir ettik" dedi.

Akışık'ın son hali hayranlarını şaşırttı.

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