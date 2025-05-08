  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kurşun'dan yeni EP müjdesi

Kurşun'dan yeni EP müjdesi. İşte detaylar...

Kurşun'dan yeni EP müjdesi

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Kurşun, müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sanatçı, Azka Müzik etiketiyle, 9 Mayıs 2025 tarihinde yayınlayacağı 5 şarkılık yeni EP'sinin ilk video klip projesi olan Dumanlı Başım ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

 Kurşun'dan yeni EP müjdesi

Kurşun’un kendine has tarzını yansıttığı Ayar isimli EP’deki ilk çıkış şarkısı Dumanlı Başım, hem ritmik altyapısıyla hem de derin ve duygusal sözleriyle öne çıkıyor.

 Kurşun'dan yeni EP müjdesi

Rap müzikte hikâye anlatımına verdiği önemle bilinen sanatçı, bu yeni şarkısında da içsel çatışmaları, kayıpları ve yaşanmışlıkları güçlü bir lirik yapı ile işliyor.

 

Kurşun, 5 eserlik yeni EP albümüyle hem müzikal hem de anlatı açısından olgunlaştığını göstermek istiyor. Sanatçı, her bir şarkıda farklı bir temaya değinerek dinleyicisine derinlikli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kurşun'dan yeni EP müjdesi
Dumanlı Başım ve Ayar EP’si, 9 Mayıs itibarıyla Azka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Çıkış şarkısının video klibi de aynı gün müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

 

KURŞUN KİMDİR?
Gerçek adı Kadir Aktürk olan Kurşun, Türk rap sahnesinde özellikle son yıllarda dikkatleri üzerine çekmiş, güçlü lirik yapısı ve karanlık temalarıyla öne çıkan bir isimdir. Yeraltı sahnesinde başladığı kariyerine, bağımsız projelerle ve özgün müzik anlayışıyla devam eden Kurşun, duygusal yoğunluk taşıyan sözleri ve etkileyici sahne performanslarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Geçmişte yayımladığı parçalarla özellikle dinleyiciler arasında güçlü bir bağ kuran sanatçı, yeni EP’siyle bu bağları daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti
  Magazin

Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti

Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!
  Magazin

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!

Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı!
  Magazin

Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı!

Maral'dan ters köşe şarkı
  Magazin

Maral'dan ters köşe şarkı

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!
  Magazin

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!