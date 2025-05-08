 Kurşun'dan yeni EP müjdesi

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Kurşun, müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sanatçı, Azka Müzik etiketiyle, 9 Mayıs 2025 tarihinde yayınlayacağı 5 şarkılık yeni EP'sinin ilk video klip projesi olan Dumanlı Başım ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Kurşun’un kendine has tarzını yansıttığı Ayar isimli EP’deki ilk çıkış şarkısı Dumanlı Başım, hem ritmik altyapısıyla hem de derin ve duygusal sözleriyle öne çıkıyor.

Rap müzikte hikâye anlatımına verdiği önemle bilinen sanatçı, bu yeni şarkısında da içsel çatışmaları, kayıpları ve yaşanmışlıkları güçlü bir lirik yapı ile işliyor.

Kurşun, 5 eserlik yeni EP albümüyle hem müzikal hem de anlatı açısından olgunlaştığını göstermek istiyor. Sanatçı, her bir şarkıda farklı bir temaya değinerek dinleyicisine derinlikli bir deneyim sunmayı hedefliyor.



Dumanlı Başım ve Ayar EP’si, 9 Mayıs itibarıyla Azka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Çıkış şarkısının video klibi de aynı gün müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

KURŞUN KİMDİR?

Gerçek adı Kadir Aktürk olan Kurşun, Türk rap sahnesinde özellikle son yıllarda dikkatleri üzerine çekmiş, güçlü lirik yapısı ve karanlık temalarıyla öne çıkan bir isimdir. Yeraltı sahnesinde başladığı kariyerine, bağımsız projelerle ve özgün müzik anlayışıyla devam eden Kurşun, duygusal yoğunluk taşıyan sözleri ve etkileyici sahne performanslarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Geçmişte yayımladığı parçalarla özellikle dinleyiciler arasında güçlü bir bağ kuran sanatçı, yeni EP’siyle bu bağları daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.

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