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‘Kürk Mantolu Madonna’ oyununa yoğun ilgi

Sabahattin Ai’nin kaleme aldığı ve kült kitaplar arasına giren ‘Kürk Mantolu Madonna’ tiyatro oyunu ile geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de izleyici ilk kez ile buluştu.

‘Kürk Mantolu Madonna’ oyununa yoğun ilgi

Yaşamdan derin izler taşıyan oyunu izlemeye gelenler arasında; Rutkay Aziz, Merve Sevi, Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay ile Sergen Deveci de vardı.

‘Kürk Mantolu Madonna’ oyununa yoğun ilgi

Taner Barlas, Ekin Aksu, Şebnem Özinal, Ceren Benderlioğlu ve Kıvanç Kürkcü’nün rol aldığı ‘Kürk Mantolu Madonna’, seyircisinden büyük beğeni topladı.

‘Kürk Mantolu Madonna’ oyununa yoğun ilgi

Taner Barlas’ın, Ağustos 2023 yılında uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı bu eser, edebiyatın dışında, artık tiyatro seyircisiyle de buluşuyor ve sahnelerdeki yerini alıyor.

‘Kürk Mantolu Madonna’ oyununa yoğun ilgi

Oyun; umutsuzluğun ama aynı zamanda da umudun, korkunun ve heyecanın, aşkın yüceliğinin, kendini var etmenin ve hepsinin birleşimiyle yaşama anlam katmanın bir hikayesi olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

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