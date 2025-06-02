  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kumpas Cannes Film Festivali'nde

Kumpas Cannes Film Festivali'nde

Kumpas Cannes Film Festivali'nde

Kerem Topuz'un yazıp yönettiği, başrolünde Hakan Eksen'in yer aldığı Kumpas, 2025 Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Marché du Film'de (Film Pazarı) Turkish Cinema 2025 seçkisi içinde ilk uluslararası tanıtımını gerçekleştirdi.

 Kumpas Cannes Film Festivali'nde


Film, Cannes'da Türkiye'nin yaratıcı sinema vizyonunu temsil eden projeler arasında öne çıktı.

 Kumpas Cannes Film Festivali'nde

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen bu özel seçki, Türk sinemasının uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

 Kumpas Cannes Film Festivali'nde

Kumpas, adalet, güç ve bireysel direniş temalarını işleyen çarpıcı anlatımıyla, uluslararası sektör profesyonelleri ve dağıtımcıların dikkatini çekti.

Kumpas Cannes Film Festivali'nde
Kerem Topuz'un yönetmenliğinde ve senaryosuyla şekillenen film, Hakan Eksen'in etkileyici performansıyla derinlik kazanıyor. Cannes'daki tanıtım, filmin küresel dağıtım ve festival yolculuğunun başlangıcı olarak görülüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın tatil pozları!
  Magazin

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın tatil pozları!

Rahimcan Kapkap Paris’te tenisin kalbinde!
  Magazin

Rahimcan Kapkap Paris’te tenisin kalbinde!

YEKÜV’den bahar şenliği
  Hayatın İçinden

YEKÜV’den bahar şenliği

DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk
  Magazin

DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

Şeyma Subaşı'dan kas şov  
  Magazin

Şeyma Subaşı'dan kas şov  

Şair Hamdi Balık’ın yeni kitabı okurlarla buluştu
  Kültür - Sanat

Şair Hamdi Balık’ın yeni kitabı okurlarla buluştu