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“Kumdan Kaleler” çıktı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sevcan Dalkıran, yeni teklisi "Kumdan Kaleler" ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

“Kumdan Kaleler” çıktı

2K Prodüksiyon imzalı ve yapımcılığını da Kamuran Kayra'nın üstlendiği eser, müzik dünyasında büyük heyecan yarattı.

“Kumdan Kaleler” çıktı

Sevcan Dalkıran, yeni şarkısı "Kumdan Kaleler" ile dinleyicileriyle duygusal bir bağ kurmayı da başardı. Şarkının sözleri Ramazan Kızılpınar'a, müziği ise Esad Fidan ve Ramazan Kızılpınar'a ait. Burak Vural’ın düzenlemesiyle hayat bulan eser, dinleyicileri derin ve dokunaklı melodilerle buluşturdu. Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğinde çekilen klip, görsel olarak da izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

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