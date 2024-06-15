“Kumdan Kaleler” çıktı

2K Prodüksiyon imzalı ve yapımcılığını da Kamuran Kayra'nın üstlendiği eser, müzik dünyasında büyük heyecan yarattı.

Sevcan Dalkıran, yeni şarkısı "Kumdan Kaleler" ile dinleyicileriyle duygusal bir bağ kurmayı da başardı. Şarkının sözleri Ramazan Kızılpınar'a, müziği ise Esad Fidan ve Ramazan Kızılpınar'a ait. Burak Vural’ın düzenlemesiyle hayat bulan eser, dinleyicileri derin ve dokunaklı melodilerle buluşturdu. Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğinde çekilen klip, görsel olarak da izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

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