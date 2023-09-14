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Kulüp’ün yeni sezonu samimi bir yemek ile kutlandı

Netflix, sevilen dizisi Kulüp’ün yeni sezonunu dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı.

Kulüp’ün yeni sezonu samimi bir yemek ile kutlandı

Basın mensuplarıyla bir araya gelinen yemeğe dizi oyuncuları Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış, Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma, proje yaratıcısı Zeynep Günay, hikaye yaratıcısı Rana Denizer ve yönetmen koltuğunu Zeynep Günay ile paylaşan Seren Yüce de katıldı.

 Kendi masalı olanların hikayesi Kulüp, yeni bölümleriyle 15 Eylül’de Netflix’e geri dönüyor. 

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