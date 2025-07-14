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Kuki'nin hırsız ikilisi konuştu! Alara Bozbey ve İrfan Kangı'dan samimi itiraflar

Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan ve vizyona çıkmak için gün sayan “Kuki: Oyuncağım Konuştu” filminin oyuncuları İrfan Kangı ve Alara Bozbey, film setinde yaşadıkları renkli anları ve çocuklara özel komedi yapımının sıcak atmosferini, Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'a anlattı. Özgür Özberk yönetmenliğinde masum mizah diliyle her yaştan izleyiciye hitap eden film, sinema salonlarına neşe taşımaya hazırlanıyor.

Kuki'nin hırsız ikilisi konuştu! Alara Bozbey ve İrfan Kangı'dan samimi itiraflar

Kıbrıs'ta çekimleri tamamlanan ve yakında vizyona girmeye hazırlanan "Kuki: Oyuncağım Konuştu" filminin başrol oyuncuları Alara Bozbey ve İrfan Kangı, filmle ilgili ilk kez konuştu. Hırsız karakterlerini canlandıran ikili, filmde yaşadıkları deneyimleri ve çocuk filmi çekmenin keyfini anlattı. Çekimlerinin büyük kısmı Kıbrıs Elexus Otel'de gerçekleşen filmin son gününde Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan ile bir araya gelen ünlü oyuncular, yapımın detaylarını ve kendi rollerini paylaştı.

Kuki'nin hırsız ikilisi konuştu! Alara Bozbey ve İrfan Kangı'dan samimi itiraflar


BECERİKSİZ AMA KOMİK HIRSIZLAR
Tiyatrocu ve tiyatro eğitmeni İrfan Kangı, uzun bir aranın ardından Türk sineması için kaliteli ve izleyici dostu bir komedi filmi çektiklerini dile getirdi. Recep İvedik filminde canlandırdığı İrfan karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu, 'Kuki: Oyuncağım Konuştu' filminin de çok konuşulacağını ve canlandırdığı karakterin, izleyici tarafından sevileceğini vurguladı.

"Bu filmin serisinin geleceğini düşünüyorum" diyen Kangı, filmde 'Tilki Hüseyin' karakterine hayat veriyor. Karakterini, "denyo tip, beceriksiz ama komik hırsız" olarak tanımlayan usta oyuncu, "Biz biraz varoşlardan gelmiş, hayatta tutunmaya çalışan, paraya ihtiyacı olan iki karakteriz. Soygun yapmaya çalışıyorlar ama sürekli şanssızlık yaşıyorlar. Çocukların zekâsı karşısında da sürekli komik duruma düşüyorlar" sözleriyle canlandırdığı karakteri ve hikâyeyi anlattı.


Filmin sadece çocuklar için değil, onlarla birlikte sinemaya gidecek yetişkin izleyicilerin de sıkılmadan keyifle izleyebileceği bir yapım olduğunu belirten İrfan Kangı, "Benim için önemli kriter; sette çocuklar ve çalışanlar gülüyor mu? O anı yakaladık bu sette. Bence vizyona girdiğinde izleyici de bu enerjiyi hissedecek" dedi.

 

MASUM BİR MİZAH DİLİ VAR
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ecem karakteriyle karşımıza çıkan Litvanyalı oyuncu Alara Bozbey ise filmde 'Kedi Sevda' karakterine hayat veriyor. Alara Bozbey, filmde yer almaktan duyduğu heyecanı ve projeye bakış açısını şu sözlerle anlattı: "Klişe, aşırıya kaçan bir komedi yok bu filmde. Saf, temiz, çocuklara ve ailelere hitap eden masum bir mizah dili var. Benim için de ilk kez bir çocuk filminde yer almak çok heyecan vericiydi."

Kuki'nin hırsız ikilisi konuştu! Alara Bozbey ve İrfan Kangı'dan samimi itiraflar

Bugüne kadar ekranlarda canlandırdığı karakterlerden oldukça farklı bir rolle izleyicinin karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bozbey, "Sarışın güzel rollerinde yer almaktansa, insanları eğlendiren, güldüren rollerde olmak beni heyecanlandırdı" dedi.

Daha önce İrfan Kangı ile birlikte 'Kadın Kafası' adlı tiyatro oyununda da sahne alan Alara Bozbey, 'Kuki: Oyuncağım Konuştu' setinde çok eğlendiklerini ve izleyicinin de bu keyifli enerjiyi salonda hissedeceğini vurguladı.

Kuki'nin hırsız ikilisi konuştu! Alara Bozbey ve İrfan Kangı'dan samimi itiraflar
Retropro /Özgür Akbaş, Anka Medya ve Özgür Yapımlar imzası taşıyan bu büyük projede, Kuki karakterini Burcu Kavaklıdere seslendiriyor. Filmin ana karakteri olan küçük kızı Nisan Aktaş oynarken, Nisan'ın annesi rolünde Ceyda Ateş, babası rolünde ise Buğra Toplusoy kamera karşısına geçiyor. Derya Alabora filmde anneanne rolüyle, Selçuk Borak ise dede karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Fantastik rehber karakter Peri'ye Özge Özberk hayat verirken, hırsızlar sahnesinde İrfan Kangı "Tilki Hüseyin" ve Alara Bozbey "Kedi Sevda" karakterleriyle yer alıyor. Peri'nin yardımcısı Maya karakteri ise Yeşim Sevinç tarafından canlandırılıyor.

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