  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Küçük Sabancı Koç'lara emanet

2021 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı, çocuklarına kucağına aldı. İşte detaylar...

Küçük Sabancı Koç'lara emanet

İş insanı Hacı Sabancı ile uzun süredir aşk yaşadığı Nazlı Kayı Sabancı, 2021 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Kısa süre sonra bebek müjdesi veren gözde çiftten bugün sevindirici haber geldi.

Küçük Sabancı Koç'lara emanet
Nazlı Sabancı, bugün anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyetik güzel, özel bir hastanede kızını kucağına aldı. Haberi alır almaz tüm Sabancı ailesinin de hastaneye geldiği öğrenildi. Kayı, Koç Ailesi'nin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'nde çocuğunu dünyaya getirdi.

Küçük Sabancı Koç'lara emanet
HANDE ERÇEL'DEN TEBRİK

Nazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi, Hakan Sabancı'nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye koştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü
  Magazin

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü

Sezen Aksu Yaşar Gaga adını hatıra ormanı ile yaşatacak
  Magazin

Sezen Aksu Yaşar Gaga adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Magarsus’tan özel görüntüler
  Güncel

Magarsus’tan özel görüntüler

Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi! İşte o gergin anlar!
  Magazin

Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi! İşte o gergin anlar!

Hazar Ergüçlü’nün acı günü
  Gündem

Hazar Ergüçlü’nün acı günü

1990’ların beste fabrikası
  Magazin

1990’ların beste fabrikası