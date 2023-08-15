Küçük Sabancı Koç'lara emanet

İş insanı Hacı Sabancı ile uzun süredir aşk yaşadığı Nazlı Kayı Sabancı, 2021 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Kısa süre sonra bebek müjdesi veren gözde çiftten bugün sevindirici haber geldi.



Nazlı Sabancı, bugün anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyetik güzel, özel bir hastanede kızını kucağına aldı. Haberi alır almaz tüm Sabancı ailesinin de hastaneye geldiği öğrenildi. Kayı, Koç Ailesi'nin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'nde çocuğunu dünyaya getirdi.



HANDE ERÇEL'DEN TEBRİK

Nazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi, Hakan Sabancı'nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye koştu.

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