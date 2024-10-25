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Küçük ressam Asil sergi gezdi

Ünlü oyuncular Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy’un 4 yaşındaki oğulları Asil henüz küçük yaşına rağmen büyük bir başarıya imza atıyor. İşte detaylar...

Küçük ressam Asil sergi gezdi

Ünlü oyuncular Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy’un 4 yaşındaki oğulları Asil henüz küçük yaşına rağmen büyük bir başarıya imza atıyor.

Küçük ressam Asil sergi gezdi
Yaptığı resimlerle açtığı sergilerle dikkat çeken Asil, sanat dünyasında adından söz ettiriyor. Yakın zamanda Guiness Rekorlar Kitabına girme ihtimaliyle de gündemde olan Asil, sanat çevrelerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

 Küçük ressam Asil sergi gezdi

Geçtiğimiz günlerde, Asil Aksoy, Nişantaşı'nda bulunan Ziba Art Gallery'yi ziyaret etti.

 Küçük ressam Asil sergi gezdi

Galeri sahibi Elnaz Rahimoğlu ile kısa bir sohbet gerçekleştiren minik yetenek, sergilenen resimleri gezerken yaptığı esprili bir çıkışla herkesi güldürdü. "Baba, benim sergimdeki resimlerimi kimseye satmayacağım," diyen Asil, etrafındaki herkese keyifli anlar yaşattı.

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