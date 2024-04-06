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'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda!

'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda! İşte detaylar...

'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda!

BKM, çocukları hayal gücüyle dolu bir maceraya çıkarmaya hazırlanıyor. Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği kahraman Don Kişot’un torunu Alfonso Kişot tıpkı büyük büyük dedesi gibi heyecan ve eğlence dolu bir serüvene imza atacak. Çocuklar, 11 yaşındaki Alfonso Kişot’un hikayesini çok sevecek. 26 Nisan’da sinema salonlarında yerini alacak film çocuklar ve ailelerinin birlikte keyifli zaman geçirmesini sağlayacak.

 

'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda!

‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’ usta oyuncuların sesleriyle hayat bulacak. Güldür Güldür Show’un yıldız isimleri Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Özgün Aydın ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’ için bir araya geldi. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşayan oyuncular Don Kişot’un dünyasını minik hayranları ile buluşturdu.

 'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda!

Eğlenceli animasyonun hikayesi ise şöyle;

Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır.

 'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda!

Bir gün karanlık iş insanı Carrosso kasabaya gelir ve çeşitli bahanelerle La Mancha’yı ele geçirmeye çalışır. Alfonso artık sadece görünmeyen tehlikelere karşı değil aynı zamanda Carrasco’ya karşı da evini ve kasabasını korumak zorundadır. Alfonso, arkadaşları Pancho Panza ve Victoria’yı da yanına alarak heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılacaktır.

 'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda!

Küçük Don Kişot’un Maceraları 26 Nisan’da sinemalarda.

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