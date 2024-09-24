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Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı!

Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı! İşte detaylar...

Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı!

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Aykut'un intihar etmeden önce geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı!
Yaşamına son veren Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı: “Kendi irademle atladım. Hayatımda herkese hep iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi.”

 Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı!

Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi.” ifadelerine yer verdi.

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