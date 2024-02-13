 Kubilay Aka, 'İnci Taneleri' dizisinin senaryosunun alıntı iddialarına ne dedi?

'İnci Taneleri' dizisinde yer alan Kubilay Aka, Nişantaşı City's'de görüntülendi. 'Zaferin Rengi' filminde Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i (Galip Kulaksızoğlu) canlandıran oyuncu, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sette bizi yalnız bırakmadı. Heyecanlıyız. Hikaye kalbe dokunuyor, bizim için duygusal geçti" dedi. Son dönemde her projede yer almasına Aka, "Bu durumları hayal edebiliyor muydunuz?" sorusuna, "Tercih edilmek güzel bir duygu... Sorumluluğu büyük. Hakkını verebiliyorsak ne kadar güzel. Bu kadar çalışabileceğimi hayal edemiyordum. Bu dönemde iş bulmak zor, çalışıyor olmaktan mutluyum. Yurt dışındaki projelerde yer almak istiyorum. Dijital platformların bizi yurt dışında daha çok göstermesi iyi oldu. Türk oyuncuların dikkat çekmesine sebep oldu. Haluk Bilginer ve Merve Dizdar'ın yaptığı çok hoş. Onları örnek alıyoruz" diye konuştu.

PAVYONU MERAK EDİYORUM

'İnci Taneleri' dizisinden bahseden oyuncu, "Dizi çok güzel gidiyor. Sette eğleniyoruz. Aile olduk. Güzel açtık. İşin içinden Yılmaz Erdoğan olduğu için izlenmeyeceğini düşünmedim. Kalemine çok güveniyorum" dedi. Aka, "Daha önce pavyona gittiniz mi?" sorusuna, "Gitmedim. Ama merak ediyorum. İleride beni inşallah pavyonda çekmezsiniz" diyerek, espri yaptı. Diziden spoiler verdiği için gündem olan oyuncu, "Yılmaz Erdoğan bir şey dedi mi?" sorusuna, "Çok tepki veren biri değil. İşinde gücünde... Yılmaz Erdoğan'ı çok seviyorum" cevabını verdi. Dizinin 'Gönül Yarası' filminden esinlenmesi iddialarına oyuncu, "Yılmaz Erdoğan'ın böyle bir şeye ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin en iyi senaristi. Çoğu senarist onun öğrencisi... Çalmaya ihtiyacı yok. Kalbiyle yazan biri. Yılmaz Erdoğan'ı böyle bir şeyle suçlayıp, yargılamayalım. Birçok film birbirine benziyor. Ben çalıntı olduğunu sanmıyorum. Zaten Yılmaz Erdoğan emeğe saygılı biridir" yanıtını verdi.

HAYATIMDA KİMSE YOK

Fenerbahçeli olan Aka, "Bu sene şampiyon olur musunuz?" sorusuna, "Şampiyonluğu hep ümit ediyoruz. Umuttan vazgeçecek bir takım olmadık hiçbir zaman. İçine bir şey karışmayan ve onur duyarak bahsettiğimiz neredeyse tek takım" diye cevap verdi. Hayatında kimsenin olmadığını belirten oyuncu, "Hayatımda biri yok. Sevgililer Günü'nde klip çekeceğiz" dedi.

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