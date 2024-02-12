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Kubat ve Beyaz Sevgililer Günü’ne yalnız girecekler için söyledi

Ünlü sanatçı Kubat ve ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Sevgililer Günü için "Bekar Gezelim" şarkısını özel bir versiyonla yeniden yorumladı ve dinleyicilerine 14 Şubat Sevgililer günü armağan edecek.

Kubat ve Beyaz Sevgililer Günü’ne yalnız girecekler için söyledi

Söz ve müziği anonim olan bu şarkının yapımcılığını Studio14 üstlendi. Şarkının düzenlemesi Muhlis Gedik tarafından yapılırken, klip için “O Ses Türkiye Yılbaşı” çekimleri ve stüdyo kayıtlarından bir derleme yapıldı. O Ses Türkiye jürilerinin coşkusu ve enerjisi klibe renk kattı.

Kubat ve Beyaz Sevgililer Günü’ne yalnız girecekler için söyledi

Kubat ve Beyaz'ın "Bekar Gezelim" şarkısı, Sevgililer Günü'nde yalnız girecek olanlara moral olması ve eğlenceli bir şekilde bu özel günü kutlamaları için bir fırsat sunuyor. Ünlü ikilinin enerjik yorumu ve renkli klibi, dinleyicilere Sevgililer Günü'nü hem eğlenceli hem de anlamlı bir şekilde geçirmeleri için ilham verecek.

 

 

 

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