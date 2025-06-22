'Kral Kaybederse' dizisinde Meryem karakterini canlandıran Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Dizi için oyuncu, "Hem karakter hem de iş anlamında güzel geçti. Herkesin izlediği bizim de severek oynadığımız bir iş oldu. Meryem ilk oynadığım karakter, bende yeri çok güzel olacak. Karakterin üzerine neler yapabilirim diye çalıştım" dedi. Varlıoğlu, "Karakterinizle özdeşleşen şeyler var mı?" sorusuna, "Çok saf ve çocuksu tarafı var. Benim de çocuksu karakterim var. Dobra ve sevdiğini seviyor. Bende sevdiğimi seviyorum. Onunla birlikte bende öğreniyorum" yanıtını verdi.

Sokaktaki tepkiler için oyuncu, "Güzel tepkiler alıyorum, kalbim taşıyor diyebilirim. Sevmeyende vardır, olabiliyor. Saygıyla karşılıyorum. Seven çok karşılıklı almak müthiş duyguymuş" açıklamasını yaptı. Halit Ergenç gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Varlıoğlu, "Hepsi inanılmaz. Çok tatlılar. İlk projem sonuçta onların bir sürü işi oldu bunun bilincindeler ve alan açıyorlar. Hepsi değerli benim için" şeklinde konuştu. Oyuncu, ailesinin yanına Mersin'e de gideceğini belirtti.

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