Kral’dan “Kraliçe”lere sürpriz!

On parmağında on marifet olan Mengüç, şarkıları, besteleri, dansları ve imajı ile sanatını konuşturup, yıllardır adından başarıyla söz ettiriyor.

2004 yılında çıkardığı ‘Şakşuka’ şarkısıyla büyük yankı uyandıran ve ardından yayınladığı Lakerda, İki yüzlüler, Yılan, Ömrüm ve Sütlü Çikolatam gibi şarkılarıyla herkese yıllardır kurtlarını döktüren Tarık Mengüç, yine bomba gibi bir şarkı ile listelerin zirvesine göz kırpıyor.

Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini veren, yer aldığı her projede yıldızı parlayan Tarık Mengüç bu kez “Kraliçe” ile müzik dünyasında ses getirecek.

Söz ve müziği Tarık Mengüç imzası taşıyan Kraliçe’nin düzenlemesi ünlü aranjör Suat Aydoğan’a ait. Şarkının ruhuna yaraşır klibinin yönetmen koltuğunda başarılı isim Mustafa Özen otururken, çalışmaya ait fotoğrafları ise Halil Güzel çekti.

“Kraliçe” 12 Temmuz’dan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production Youtube kanalında yayında!

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