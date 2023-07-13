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Kozmetik Mezoterapi nedir?

Yılların getirmiş olduğu cilt üzerindeki izleri gelişen teknoloji ile birlikte yok ederek kusursuz ciltler oluşturmak artık hiç zor değil. Mezoterapi 1952’de Fransız Dr. Michel Pistor tarafından damar ve enfeksiyon hastalıklarını, spor yaralanmalarını tedavi etmek, dolaşımı artırmak, ağrıları gidermek amacıyla geliştirildi.

Kozmetik Mezoterapi nedir?

Kırışıklıklar ve Sarkmalar Toparlanıyor

Kozmetik cilt mezoterapi uygulamalarında, hyalüronik asit ve aminoasitler (glisin, prolin, lizin, lözin, alanin ve valin) cilt altındaki orta dermis tabakasına enjekte edilmektedir. Aminoasidin vücutta yeteri kadar olmaması nedeniyle cilt elastikiyetini kaybetmekte, yaşa bağlı olarak sarkmalar ve kırışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Uygulama sonrasında ise kolajen üretimi hızlanacağı için ciltteki kırışıklıklar ve sarkmalar toparlanmakta ve cilt daha parlak görünmektedir. Vivien Estetik Kliniği Medikal Estetik hekimi Uz.Dr. Nil Çetinkaya Tiryaki, Kozmetik mezoterapi hakkında bilgiler verdi.

Kozmetik Mezoterapi nedir?

Kan Dolaşımı Hızlanıyor

Dr.Tiryaki, "Mezoterapide problemin olduğu bölgeye uygun solüsyonlar hazırlanarak işlem uygulanır. Bu şekilde o bölgedeki kan dolaşımı, lenfatik dolaşım ve immün cevap düzenlenir. Bu uygulamanın en önemli avantajı hızlı etki etmesidir. Bu hızlı etki ise az dozda ilacın direkt hedef bölgeye enjekte edilmesi sayesinde gerçekleşir. Cildin yapısına göre seans sayısı belirlenmelidir. 1-2 hafta aralıklarla 1-4 seans arasında yapılması tavsiye edilmektedir" diye konuştu.

Kozmetik Mezoterapi nedir?

Yaşlanma Karşıtı Etki Gösterir

Mezoterapi tekniğinde oldukça ince iğneler yardımıyla tedavinin gerçekleştirilirdiğini belirten Dr. Tiryaki sözlerine şöyle devam etti: "Mezoterapide problemin olduğu bölgeye uygun solüsyonlar hazırlanarak işlem uygulanır. Bu şekilde o bölgedeki kan dolaşımı, lenfatik dolaşım ve immün cevap düzenlenir. Bu uygulamanın en önemli avantajı hızlı etki etmesidir. Bu hızlı etki ise az dozda ilacın direkt hedef bölgeye enjekte edilmesi sayesinde gerçekleşir. Mezoterapi hızlı etki etmekle birlikte kişinin gündelik yaşamını aksatmaz. Hasta, uygulamadan sonra hemen günlük hayatına geri dönebilir. Ciltte kolajen uyarımı yaparak doğal bir yaşlanma karşıtı etki gösterir. Mezoterapi enjeksiyonunda kullanılan serum, kişiye özel olarak hazırlanır."

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