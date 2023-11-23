Kozmetik markasını tanıtan Berdan Mardini ürünleri sürpriz bir isme gönderecek! O isme çok şaşıracaksınız

Yedi yıl önce memleketi Mardin’e lavanta ve gül ekerek bölgede istihdam başlatan şarkıcı Berdan Mardini, kendi adını taşıyan markası ile ürettiği kozmetik ürünlerini önceki gün Crowne Plaza İstanbul Florya'da tanıttı. Çalışanlarının yüzde sekseni kadınlardan oluşan, köyünde 250 kişiye istihdam sağlayan yorumcu, piyasaya çıkardığı ürünlerinden bir paketi ise ‘hemşerim’ dediğim ve Mardin’den konak satın alan İngiltere Kralı 3. Charles’a gönderdiğini de söyledi.

Berdan Mardini, doğup büyüdüğü memleketi Mardin Yaylabaşı Köyü’ne, yedi yıl önce gül ve lavanta ekerek başladığı yatırımların meyvesini toplamaya başladı. Mardini gerçekleştirdiği basın toplantısıyla, köyüne kurduğu gül yağı fabrikasından elde ettiği gül yağlarını kullanarak bu yıl kendi adını taşıyan Berdan Mardini markasıyla kozmetik sektörüne atıldığını açıkladı. Parfümden duj jeline, şampuandan gül yağı losyonuna, ev ve oda mumlarına kadar geniş ürün yelpazesi ile sektöre girdiğini anlatan türkücü “600 dönümlük tarlayı ek, fabrikayı kur, dağı del, fidanı getirt, elektrik enerjisi getir derken 10 milyon doları aştı harcadığım para. Evimi de lüks arabamı da satıp bu işe girdim. İşin maneviyatı ve istihdamı oradaki köylünün ekmek yemesiydi benim için. Müteşebbis sanatçı dostlarımız, iş adamlarımız böyle köylere projeler kurarsa bu ülkede tersine göçü de sağlarız” diye konuştu.

Toplumdaki her kesime hitap ettiklerini ve ürünlerin ulaşılabilir olmasına dikkat ettiklerini anlatan Berdan Mardini, ürünler ile ambalaj ve kutulara Mezopotamya’daki yaşamış uygarlıklar ile müzik makamlarının adlarını verdiğini söyledi.

Mardini son dönemde kozmetik ve güzellik sektöründe faaliyet göstererek kara para akladıkları iddiasıyla sosyal medya fenomenlerine karşı yürütülen operasyonların hatırlatılması üzerine “Bir şey yapıyorlar sonrası kelepçe. Ben onları yorumlamak istemiyorum çok. Benim hiç alakam yok, bunu kendime hakaret sayarım zaten. Ben yedi sene önce buraya dağın başına gül ekmişim, hammaddeyi çıkarmışım, markadan yüz çeşit ürün üretmiş ve getirmişim. Sen benim şirketime gelirsen halime acır bana para verirsin” şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı ayrıca 15 yıl önce Mardin’den konak satın alan İngiltere 3. Kralı Charles’e da ürünlerinden bir hediye paketi yaptırıp posta ile göndereceğini sözlerine ekleyip “Benim hemşerim Kral Charles’a bir paket göndermem lazım. Kendisi biliyorsunuz Mardin’den ev almıştı hatırlarsanız. Bizim hemşehrimiz olduğu için ona da bir paket göndereceğiz. Kral, gül parfümünü sever” dedi.

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