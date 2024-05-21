Kötü günler geride kaldı

İki çocuğunun annesi, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile geçtiğimiz Mart ayında gerilim yaşayan Okan Karacan, kötü günlerin geride kaldığını, çocuklarının annesi Zeynep Hanım'la aralarında sorun olmadığını söyledi.

Komşumuzu Kim Öldürdü adlı komedi oyunuyla tiyatroya başladıklarını söyleyen Okan Karacan, "Çılgın Dersane Yeniden" için de çalışmaların başladığını açıkladı.

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