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Kötü günler geride kaldı

Okan Karacan, geçtiğimiz gün çocukları Alican ve Ayşe Naz ile, Çatalca'da bulunan Asil Yavrular köpek çiftliğini ziyaret etti. Alican ve Ayşe Naz, minik köpeklerle unutamayacakları bir gün geçirdiler. 

Kötü günler geride kaldı

İki çocuğunun annesi, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile geçtiğimiz Mart ayında gerilim yaşayan Okan Karacan, kötü günlerin geride kaldığını, çocuklarının annesi Zeynep Hanım'la aralarında sorun olmadığını söyledi.

Kötü günler geride kaldı

Komşumuzu Kim Öldürdü adlı komedi oyunuyla tiyatroya başladıklarını söyleyen Okan Karacan, "Çılgın Dersane Yeniden" için de çalışmaların başladığını açıkladı.  

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