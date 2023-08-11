Kötü Adamın 10 Günü 18 Ağustos’ta Netflix’te

İlayda Alişan, Şenay Gürler, Esra Ronabar, İlayda Akdoğan, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik gibi başarılı isimleri yer aldığı filmin ikincisinde kadroya Nur Sürer, Mahir Günşiray, Hazal Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse katılıyor.

Aksiyon, heyecan ve gerilim dozu gittikçe yükselen Kötü Adamın 10 Günü, 18 Ağustos’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te.

Hayatta sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra kötü bir adam olmaya karar veren Sadık, köşkte işlenen tuhaf bir cinayeti çözmeye çalışır. Aksiyon dolu üçlemenin ikinci filminde; mafya adamları, ve sadist katillerin karanlık dünyasına bir kez daha adım atmak zorunda kalan Sadık’ı çok daha tehlikeli tuzaklar bekliyor.

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