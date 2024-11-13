  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kötü adam oynamayı istiyorum

Son beş yılda birçok dizi ve sinema projesinde yeteneklerini sergileyen Serkan Ceylan, oyunculuk alanında hızla yükselmeye devam ediyor. Kendini her gün daha fazla geliştirmeye odaklanan Ceylan, kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kötü adam oynamayı istiyorum

Ceylan'ın en büyük hayali, kendi projelerinde başrolde yer almak. Hobi olarak yazdığı senaryolarla hayal gücünü kaleme döken oyuncu, gelecekte izleyiciyi kendi hikayeleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Kötü adam oynamayı istiyorum

Rol tercihleri hakkında konuşurken, güncel projelerde "kötü adam" karakterlerini başarıyla canlandırabileceğine olan inancını dile getiriyor. Özellikle dönem dizilerinde Avrupa tarzı bir karakterde yer almayı arzulayan Ceylan, izleyicilerin onu ileride belki de bir Venedik prensesi olarak görebileceğini esprili bir dille ifade ediyor.

Kötü adam oynamayı istiyorum

Serkan Ceylan'ın oyunculuk dünyasında ilham aldığı iki önemli isim ise Haluk Bilginer ve Engin Altan Düzyatan. Bu iki usta ismin izinden giderek kendini geliştiren Ceylan, önümüzdeki dönemde projelerinde daha iddialı rollerle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı!
  Magazin

Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı!

Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması!
  Magazin

Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması!

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?
  Magazin

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?

Nurgül Yeşilçay neden dizilerde olmadığını açıkladı!
  Magazin

Nurgül Yeşilçay neden dizilerde olmadığını açıkladı!

Bahadır Tatlıöz'den rap dünyasına sert eleştiri
  Magazin

Bahadır Tatlıöz'den rap dünyasına sert eleştiri

Azra Akın, Ivana Chubbuck'ın sahnesinde buluşuyor
  Magazin

Azra Akın, Ivana Chubbuck'ın sahnesinde buluşuyor