‘Köstebekgiller’ in teaser afişi yayınlandı

Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın üstlendiği “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nın teaser afişinde; dünyayı ve Köstebekya’yı kurtarmak için sırt sırta veren filmin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız’ı (Deniz), kardeşi rolündeki Mehmet Aybars Kaya’yı (Arda) ve tüm tatlılıklarıyla onları mercek altına alan en yakın dostları Köstebekgiller’den Boyo, Kösteban, Cici, Süslü’yü görüyoruz.

Oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin, Mehmet Aybars Kaya, Jennifer Boyner ve Sefo’nun yer aldığı filmde Köstebekgilleri; Pelin Akil (Süslü), Mustafa Oral (Boyo), Lemi Filozof (Kösteban), Yaren Özaydın (Cici) seslendiriyor.

Senaryosunu Ömer Pınar, Yaşar Üzer, Resul Ertaş’ın yazdığı, müziklerini Seçil Akın ve Murat Yelken’in yaptığı “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nda; organik ata tohumları ihmaller yüzünden yok olmakta, dünya bir gıda krizine doğru sürüklenmektedir. Tohumların yok olmasına neden olan kötücül Profesör Ali Cengiz Kapkara’ya (Beyti Engin) karşı Köstebekgiller ve onlara yardım eden Deniz, (Beren Gökyıldız) kardeşi Arda’nın (Mehmet Aybars Kaya) son ata tohumunu kötücül profesörden geri almak için yola çıktıkları sürükleyici maceraya tanıklık edeceğiz. “Köstebekgiller”, 2025’te sinemalarda…

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