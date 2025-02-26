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Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı

Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı

7’den 70’e herkesin severek izlediği Köstebekgiller'in, yeni sinema filmi Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları'nın beklenen fragmanı yayınlandı.

 Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı

Fragman, filmin sinemalarda gösterime gireceği tarihi de müjdeliyor.

 

Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı
Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Ekin Pandır'ın üstlendiği Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları, 2 Mayıs'ta sinemalarda gösterime girecek.

Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı
Filmde; organik ata tohumlarının ihmaller yüzünden yok olması, dünyayı bir gıda krizine doğru sürüklemektedir.

 Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı

Tohumların yok olmasına neden olan kötücül Profesör Ali Cengiz Kapkara’ya (Beyti Engin) karşı Köstebekgiller ve onlara yardım eden Deniz (Beren Gökyıldız) ve kardeşi Arda’nın (Mehmet Aybars Kaya) son ata tohumunu kötücül profesörden geri almak için yola çıktıkları sürükleyici maceraya tanıklık edeceğiz.

 Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı

Oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin, Mehmet Aybars Kaya, Jennifer Boyner ve Sefo’nun yer aldığı filmde Köstebekgilleri;

 Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı

Pelin Akil (Süslü), Mustafa Oral (Boyo), Lemi Filozof (Kösteban), Yaren Özaydın (Cici) seslendiriyor.

 Köstebekgiller filminin fragmanı yayınlandı

Senaryosunu Ömer Pınar, Yaşar Üzer, Resul Ertaş’ın yazdığı, “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları”, 2 Mayıs 2025’te vizyonda!

 

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