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Kosta Rika'da kaza geçiren Elif Dürüst, tedavi için İstanbul'a geliyor!

Kosta Rika'da kaza geçiren Elif Dürüst, tedavi için İstanbul'a geliyor! İşte detaylar...

Kosta Rika'da kaza geçiren Elif Dürüst, tedavi için İstanbul'a geliyor!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, tatil için gittiği Kosta Rika'da kasksız bindiği ATV aracıyla kaza geçimişti. Yılbaşı tatili için gittiği Kosta Rika’da kask takmadan araca binen soyetik isim, ATV’nin devrilmesi sonucu ciddi şekilde yaralanıp, hastaneye kaldırılmıştı.

 Kosta Rika'da kaza geçiren Elif Dürüst, tedavi için İstanbul'a geliyor!

Kızı Yasemin Germiyanlıgil'in de yanında olduğu öğrenilen Dürüst'ün; kaval kemiğinin kırıldığı, kafatasında kırıklar olduğu ve beyindeki kılcal damarlarda kanama olduğu tespit edildi. Hayati riski bulunmayan sosyetik ismin, geçtiğimiz günlerde uzun uçuş riski nedeniyle Türkiye'ye gelmesine izin verilmemişti. Elif Dürüst, saatler önce yola çıkarak İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Kosta Rika'da kaza geçiren Elif Dürüst, tedavi için İstanbul'a geliyor!
Sosyetik isim, 14 Ocak'ta (yarın) İstanbul'a gelir gelmez tedavisine Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde devam edecek.

 

 

 

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