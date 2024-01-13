Snob Magazin'in özel haberine göre; Cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, tatil için gittiği Kosta Rika'da kasksız bindiği ATV aracıyla kaza geçimişti. Yılbaşı tatili için gittiği Kosta Rika’da kask takmadan araca binen soyetik isim, ATV’nin devrilmesi sonucu ciddi şekilde yaralanıp, hastaneye kaldırılmıştı.

Kızı Yasemin Germiyanlıgil'in de yanında olduğu öğrenilen Dürüst'ün; kaval kemiğinin kırıldığı, kafatasında kırıklar olduğu ve beyindeki kılcal damarlarda kanama olduğu tespit edildi. Hayati riski bulunmayan sosyetik ismin, geçtiğimiz günlerde uzun uçuş riski nedeniyle Türkiye'ye gelmesine izin verilmemişti. Elif Dürüst, saatler önce yola çıkarak İstanbul'a geldiği öğrenildi.



Sosyetik isim, 14 Ocak'ta (yarın) İstanbul'a gelir gelmez tedavisine Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.