Korhan Saygıner’den Şampiyon Melekler Derneği’ne destek konseri

Sanatçının tüm gelirini Şampiyon Melekler Derneği’ne bağışlayacağı bu özel etkinlik, büyük bir ilgiyle karşılandı. Konsere katılan kalabalık, Saygıner’in enerjik sahnesi eşliğinde, hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek geceye renk kattı.

Gecenin sürprizlerinden biri, Zuhal Topal’ın sahneye davet edilmesiydi. Saygıner ile birlikte bir şarkı seslendiren Topal, seyircilerden büyük alkış aldı ve konserin anlamına anlam kattı.

Hem müzikal performansıyla hem de anlamlı yardımlaşma mesajıyla hafızalarda yer eden konser, Şampiyon Melekler Derneği’ne önemli bir katkı sağlayacak.

Yaklaşan diğer etkinlikler kapsamında, 20 Eylül’de Güldür Güldür, 24 Eylül’de Cem Yılmaz, ve 4 Ekim’de Ata Demirer de Moe Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak.

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