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"Köprü" filmi 25 Ekim'de sinemalarda

Dostlukları yüzyıllara dayanan Türkiye ve Gürcistan sinema alanında bir ilke imza atıyor. İki ülkenin ilk ortak uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyan "Köprü", 25 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor.

"Köprü" filmi 25 Ekim'de sinemalarda

Yapımcılığını Erdal Küçük ve Önder Asru'nun üstlendiği, yönetmenliğini Gürcü  Erekle Baduraşvili'nin yaptığı filmde, başrolleri Türk oyuncu Emre Kızılırmak ve Gürcistan’ın ünlü pop yıldızı Nini Baduraşvili paylaşıyor. Ayrıca Gürcü sinemasının usta isimlerinden Zurab Tsintskiladze, Kristine İmadadze ve Türk oyuncu Elif Baysal da filmde önemli rollerde yer alıyor. Çekimleri Tiflis, Batum ve İstanbul’da gerçekleştirilen "Köprü", güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. 

Filmin Konusu

Başarılı Türk iş insanı Davut, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir: Gürcistan’da bir kardeşi vardır. Bu yeni bilgiyle Gürcistan'a doğru yola çıkan Davut, bir yandan üvey kardeşini bulmaya çalışırken, diğer yandan babasının ölümüne dair gizemli bilgilere ulaşır. Cevapsız sorular bir bir açığa çıkarken, Davut beklenmedik bir şekilde kendini bir dedektiflik hikayesinin ortasında bulur. Aynı zamanda aşk hayatı da gizemli bir boyut kazanır.

 

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