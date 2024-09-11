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Koparan Kardeşler filminin galası yapıldı

Yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği Koparan Kardeşler filminin galası öncesi akşam Mecidiyeköy Torun  Center'da yapıldı.

Koparan Kardeşler filminin galası yapıldı

Filmde Önder Açıkbaş, Ulaş İnan Torun, Cansın Çekili, Savaş Satış ve Mehmet Çelik gibi oyuncular yer aldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyunculari ''Biz filmi çekerken çok eğlendik. Umarım sizde izlerken çok eğlenirsiniz. Filmi geçen sene yazın çektik. 13 Eylül'de vizyona girecek. Seyircinni izlediği zaman beğeneceği ve beğenildiği takdirde devamı gelecek olan çok eğlenceli bir komedi filmi sizleri bekliyor'' dediler.

Narin olayına da değinen oyuncular, ''Narin'in bir kaç gün önce cansız bedeni bulundu. Bu son olsun istiyoruz ama biliyoruz ki son olmayacak. Bunu Narin'e yapanlar acılar içinde can versinler'' diye sitemde bulundular

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