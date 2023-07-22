Kontrolsüz klima kullanımına dikkat!

Hava sıcaklıklarında yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki artış sonrası hava değişimlerinden dolayı üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarıyla sıklıkla karşılaşılabildiğini söyleyen Op. Dr. Muammer Doğan, “Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı, grip veya sinüzit gibi hastalıkları içerir. Bu enfeksiyonlar genellikle viral veya bakteriyel kaynaklı olabilir. Dolayısıyla özellikle yaz döneminde bağışıklığı korumaya yönelik düzenli beslenmenin yanı sıra hijyen önlemlerini de göz ardı etmemek gerekir.” dedi.

“KLOR KULLANIMI HAVUZLARDAKİ RİSKİ AZALTABİLİR AMA ORTADAN KALDIRMAZ”

Yaz aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bazı faktörleri de sıralayan Op. Dr. Doğan, “Havuz veya deniz suyunda bulunan bakteriler veya virüsler, solunum yollarına temas ederek enfeksiyona yol açabilir. Özellikle yüzme havuzlarında klor kullanımı enfeksiyon riskini azaltabilir, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Yaz aylarında seyahat etme gibi aktiviteler farklı bölgelerdeki insanlarla temas etme ve yeni mikroorganizmalarla karşılaşma olasılığını artırabilir. Kontrolsüz klima kullanımı kaynaklı ve mevsimsel hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir.” açıklamasında bulundu.

“ÖNLEM ALINMAZSA HAYATİ TEHLİKE DOĞURACAK KOMPLİKASYONLARA SEBEP OLABİLİR”

Semptomların uzun süre devam etmesi halinde tıbbi yardım almanın önemli olduğunu dile getiren KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, “Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle evde tedavi edilebilir ve dinlenme, sıvı alımı ve semptomları hafifletici önlemlerle iyileşme süreci desteklenebilir. Ancak, semptomlar şiddetli hale gelirse, uzun süre devam ederse veya komplikasyon belirtileri ortaya çıkarsa vakit kaybedilmeden bir uzmana başvurulmalıdır.” uyarısında bulundu.

Üst solunum yolu enfeksiyonunun tedavi edilmemesi durumunda hayati tehlike doğuracak ciddi komplikasyonlara bile sebep olabileceğini aktaran Op. Dr. Muammer Doğan, “Üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında sinüslerin enfekte olması bir komplikasyon olarak sinüzite yol açabilir. Tedavi edilmezse, sinüzit kronik hale gelebilir ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açabilir. Enfeksiyon bazen orta kulağa yayılabilir ve orta kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Önlem alınmazsa enfeksiyon kronik hale gelebilir ve işitme kaybına, dengesizliğe veya diğer komplikasyonlara yol açabilir. Nadir durumlarda, üst solunum yolu enfeksiyonları alt solunum yollarına inerek bronşları ve akciğerleri etkileyebilir. Bu, bronşit veya pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Ciddi vakalarda, alt solunum yolu enfeksiyonları hayatı tehdit edici boyuta dahi gelebilir. Zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar veya altta yatan kronik sağlık sorunları olanlar gibi riskli gruplarda kalp problemleri veya sinir sistemi enfeksiyonları gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir.” şeklinde konuştu.

“ELLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK YIKAYIN”

KBB Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonunda korunmak için alınabilecek önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

“Ellerinizi düzenli olarak su ve sabunla yıkayın veya alkol bazlı el antiseptiği kullanın. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendil veya dirseğinizin içi ile kapatın. Gözlerinizi, burnunuzu ve ağzınızı temiz ellerle ovuşturmaktan kaçının.

Virüsler ve bakteriler, temas edilen yüzeylerde uzun süre hayatta kalabilir. Sık dokunduğunuz yüzey ve eşyaları, ortak kullanılan masa, telefon klavye gibi araçları normal bir temizleme spreyi, dezenfektan mendil veya su-sabunla silerek dezenfekte edin.

Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve kalabalık yerlerde bulunduğunuzda, enfekte kişilerden kaynaklanabilecek solunum damlacıklarının yayılma riski artar. Hastalığı olan kişilerle yakın teması mümkün olduğunca sınırlayın.

“KLİMALARIN TEMİZLİK VE BAKIMLARINI DÜZENLİ OLARAK YAPTIRIN”

Klimaların temizlik ve bakımlarını düzenli olarak yaptırın. İyi havalandırılan bir ortamda bulunmak, enfeksiyon riskini azaltabilir. Sigara içilen ortamlardan uzak durmak da önemlidir, çünkü sigara dumanı solunum yollarını tahriş eder ve enfeksiyonlara karşı hassasiyeti artırır.

“HAVUZ KULLANIMI SONRASI KLORLU SUDAN ARININ”

Havuz kullanımı sonrasında riski en aza indirmek için temiz su ile vücudunuzu yıkayarak klorlu havuz suyundan arının. En önemlisi de sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün. Bağışıklığınızı güçlendirmek için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresten uzak durmak hastalıklardan korunmak için büyük önem taşımaktadır.”

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