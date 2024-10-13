Konseri sırasında yabancı cisim fırtılan Murat Boz'dan açıklama geldi.



Şarkıcı, "Biz dün Diyarbakır’ın güzel insanları ile birlikte çok güzel an’lar paylaştık. Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur. Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için. Bir kez daha teşekkür ederim Diyarbakır. İyi ki varsınız. Bu arada gayet iyiyim, hiç bir sıkıntı yok" dedi.

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