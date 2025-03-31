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Konser sırasında fenalaşan Volkan Konak hastaneye kaldırıldı

Konser sırasında fenalaşan Volkan Konak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Konser sırasında fenalaşan Volkan Konak hastaneye kaldırıldı

Volkan Konak, Kıbrıs'taki konser sırasında fenalaştı. Sanatçının kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Konser sırasında fenalaşan Volkan Konak hastaneye kaldırıldı
Konak, hastaneye kaldırıldı.

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