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Konser rekortmeni Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, 10 günde verdiği 7 konserde unutulmaz bir performans sergiledi.

Konser rekortmeni Gökhan Türkmen

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki konser mekanlarında sergilediği performansın her biri sold out oldu ve 10 bine yakın dinleyicisiyle buluştu. Adana’da  geçtiğimiz hafta başlayan konser turu İstanbul'da son buldu.

Konser rekortmeni Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen bu yoğun konser maratonunda, şehir şehir gezip hayranlarıyla buluşurken; diskografisinin en parlak eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla sevenlerinin karşısına çıkarak enerjisi ve sesiyle büyüledi.

Konser rekortmeni Gökhan Türkmen

Bu özel konser turu, Türkmen'in müzikal yeteneklerini ve sahne performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

Konser rekortmeni Gökhan Türkmen

Birçok farklı projeye imza atan ve adından başarı ile söz ettiren Gökhan Türkmen,  son hiti Bal, Mahşer, Büyük İnsani, Durum Leyla, Taş, Çatı Katı gibi geniş kitlelere ulaşan parçalarıyla da izleyenlerin kalplerine dokunmayı başardı.

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