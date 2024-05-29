Konforu stille buluşturan yaz koleksiyonları ile Babalar Gününü özel kılın! 

Timberland'in yeni koleksiyonlarında, yaz aylarını yansıtmak için tasarlanan stiller ile gün boyu konfor sunan inovasyon buluşuyor. Bu yaz erkek koleksiyonları, tasarımlarıyla olduğu kadar dayanıklılık ve işlevsellik özellikleriyle de öne çıkıyor. Timberland koleksiyonlarında; yeni renkleriyle güncellenen ikonik tekne ayakkabıları, her sezonun favorisi keten gömlekler, organik pamuktan üretilen polo t-shirtler, dört cepli dokuma chino pantolonlar, sportif babalar için ideal olan reflektör özellikli t-shirtler ve ergonomik flex pantolonlar yer alıyor.

Timberland'in yaz koleksiyonları, Babalar Günü'nde özel hissettirecek seçeneklerden oluşuyor. Yeni sezonda Timberland, çevre dostu malzemelerle tasarlanan, işlevselliği ön plana taşıyan, ikonik olduğu kadar inovatif ve sezon stilini yansıtan geniş bir koleksiyonla hediye seçeneklerini bir araya getiriyor.

Zamansız olduğu kadar yenilikçi ayakkabı stilleri

Timberland'in el işçiliğiyle ayrışan, zamansız ve dayanıklı tekne ayakkabıları, bu sezon klasiklerin yanı sıra yeni renkleriyle de karşımıza çıkıyor. Markanın köklü mirasını günümüze taşıyan koleksiyon, babaların yaz mevsiminde ihtiyaç duyduğu tarzı sunmak adına bu sezon güncelleniyor.

Erkek tekne ayakkabıları koleksiyonlarında el dikişi silüetlerde yazın ruhunu yansıtan yeni tonlar öne çıkıyor. 3-Eye Lug Tekne Ayakkabıları (5.599TL) ve Klasik 2-Eye Lug modeller (5.599TL), bu koleksiyonun dikkat çeken parçalarını oluşturuyor.

Her sezonun en sevilenleri, hafif, rahat ve özgür hissettiren kombinleri tamamlıyor

Yüzde 100 organik yetiştirilen pamuktan üretilen, polo t-shirtler (2.499TL ve 2.599TL) ısınan havalarda günlük kombinlere zahmetsiz şıklık katmak isteyen babaların gardıroplarına eşlik ediyor.

Kısa ve uzun kollu alternatiflere sahip yaz aylarının favorisi yüzde 100 keten gömlekler beyaz, bej ve lacivert renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. (3.399TL ve 3.599TL)

Yazın ihtiyaç duyulan ideal rahatlık ve uyum için tasarlanan dört cepli, dokuma kumaşlı chino pantolon modelleri ise yüzde 97 organik olarak yetiştirilmiş pamuk ve esneklik için yüzde 3 elastan materyalleri içeriyor. (3.599TL)

Sportif babalar için tasarlandı

Timberland Nite Hike koleksiyonundaki siyah ve beyaz renk alternatiflerine sahip t-shirtler (1.999TL) ve siyah yağmurluk (8.999TL) hem gündüz hem de gece yürüyüşlerinde daha fazla görünürlük için arka kısımda yer alan yansımalı grafik ile tamamlanıyor. Yüzde 100 organik olarak yetiştirilmiş pamuktan üretilen t-shirtler, rahat kesimiyle uzun yürüyüşlerde ihtiyaç duyulan rahatlığı sunuyor.

Siyah ve bej renklerde karşımıza çıkan Mobi Flex Tech'li Erkek Baxter Peak Motion Esnek Erkek Pantolonları (4.999TL) ise, ergonomik yapısıyla sportif babalara eşlik ediyor.

Her mevsim beklenmedik sürprizlere hazır olmak mümkün

Timberland'in su geçirmez, hafif ve renkli yağmurlukları ise her mevsim sürprizlere hazırlıklı olmayı mümkün kılıyor. Güneşin ve yazın rengini yansıtan sarı ve yeşil Benton yağmurluklar (6.699TL) ve nesiller boyu maceralara eşlik eden, ikonik Timberland buğday rengi Caps Ridge yağmurluk (12.999TL) modelleri yeni sezonda öne çıkıyor.

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