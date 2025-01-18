 Komedinin ustaları 'Baldız'da buluştu

Türk sinemasının komedi ustaları, 2025 yılının en iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanan ‘Baldız’ filminin okuma provasında bir araya geldi. Kahkahaların havada uçuştuğu Baldız filminin ilk okuma provası eğlenceli anlara sahne oldu.

BALDIZ GELİYOR

Yapımını Berton Medya’nın üstlendiği, Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı komedi filmi Baldız’ın ilk okuma provası Berton Medya'nın merkez binasında gerçekleşti. Okuma provasında Hamdi Alkan, Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak, Emel Müftüoğlu gibi usta oyuncular hazır bulundu. 2025 yılının en iddialı filmleri arasında yerine almaya aday olan Baldız filminin çekimlerine 21 Ocak’ta Beykoz Kundura’da start verilecek.

KUTLAMALI PROVA

‘Baldız’ filminin ilk okuma provasında sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleşti. Film ekibi ve oyuncular yeni yaşına giren Hamdi Alkan’a sürpriz yaparak pasta kesti. Hamdi Alkan, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

‘Baldız’ filminin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak, Emel Müftüoğlu ve Hamdi Alkan'ın yanı sıra Damla Aslanalp ile Pedro Karami gibi genç yetenekler de yer alıyor.



Filmde, Baldız (Fatoş) karakterine Oya Başar, hayat verecek. Hamdi Alkan, Nadir’i, Asuman Dabak Mine’yi, Emel Müftüoğlu Sevda’yı, Ayşegül Asar Ayşegül’ü, Damla Aslanalp Yasemin’i ve Perro Karami Roberto’yu canlandıracak.

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