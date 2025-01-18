  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Komedinin ustaları 'Baldız'da buluştu

Komedinin ustaları 'Baldız'da buluştu. İşte detaylar...

Komedinin ustaları 'Baldız'da buluştu

Türk sinemasının komedi ustaları, 2025 yılının en iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanan ‘Baldız’ filminin okuma provasında bir araya geldi. Kahkahaların havada uçuştuğu Baldız filminin ilk okuma provası eğlenceli anlara sahne oldu.

 Komedinin ustaları 'Baldız'da buluştu

BALDIZ GELİYOR
Yapımını Berton Medya’nın üstlendiği, Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı komedi filmi Baldız’ın ilk okuma provası Berton Medya'nın merkez binasında gerçekleşti. Okuma provasında Hamdi Alkan, Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak, Emel Müftüoğlu gibi usta oyuncular hazır bulundu. 2025 yılının en iddialı filmleri arasında yerine almaya aday olan Baldız filminin çekimlerine 21 Ocak’ta Beykoz Kundura’da start verilecek.

 Komedinin ustaları 'Baldız'da buluştu

KUTLAMALI PROVA
‘Baldız’ filminin ilk okuma provasında sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleşti. Film ekibi ve oyuncular yeni yaşına giren Hamdi Alkan’a sürpriz yaparak pasta kesti. Hamdi Alkan, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

 Komedinin ustaları 'Baldız'da buluştu

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
‘Baldız’ filminin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak, Emel Müftüoğlu ve Hamdi Alkan'ın yanı sıra Damla Aslanalp ile Pedro Karami gibi genç yetenekler de yer alıyor.

Komedinin ustaları 'Baldız'da buluştu
Filmde, Baldız (Fatoş) karakterine Oya Başar, hayat verecek. Hamdi Alkan, Nadir’i, Asuman Dabak Mine’yi, Emel Müftüoğlu Sevda’yı, Ayşegül Asar Ayşegül’ü, Damla Aslanalp Yasemin’i ve Perro Karami Roberto’yu canlandıracak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aslı Bekiroğlu'nun zombi makyajı sosyal medyada gündem oldu!
  Magazin

Aslı Bekiroğlu'nun zombi makyajı sosyal medyada gündem oldu!

Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu ifşa etti! O sahne sosyal medyada gündem oldu
  Magazin

Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu ifşa etti! O sahne sosyal medyada gündem oldu

Enis Destan nişana karşı çıkan annesini sildi!
  Magazin

Enis Destan nişana karşı çıkan annesini sildi!

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!
  Magazin

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!

Yağmur Yüksel 'Kan Çiçekleri'ne böyle veda etti!
  Magazin

Yağmur Yüksel 'Kan Çiçekleri'ne böyle veda etti!

Arda Tekin ve Dodo’dan muhteşem düet
  Magazin

Arda Tekin ve Dodo’dan muhteşem düet