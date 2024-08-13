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Komedi Kulüp, The Stay Warehouse’da ünlü yıldızları kahkahaya boğdu

Nişantaşı’nın gözdesi Komedi Kulüp, İstanbul sezonuna ara vererek kültür sanat gösterilerini Alaçatı’da The Stay Warehouse Sahnesi’ne taşıyarak ilk pop-up etkinliğini gerçekleştirdi. Gösterilerde aralarında Ezgi Mola, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Tolga Sarıtaş ve Sarp Akkaya’nın da olduğu pek çok ünlü isim vardı.   

Komedi Kulüp, The Stay Warehouse’da ünlü yıldızları kahkahaya boğdu

İstanbul Nişantaşı’nda stand-up programları, konserleri, tiyatro oyunlarıyla kültür sanatın ritmini tutan Komedi Kulüp, Alaçatı The Stay Warehouse’da hem eğlence dolu stand-up gösterilerine hem de birbirinden keyifli tiyatro performanslarına ev sahipliği yaptı. 

Komedi Kulüp, The Stay Warehouse’da ünlü yıldızları kahkahaya boğdu

The Stay Warehouse’daki gösteriler, aralarında Ezgi Mola, Merve Dizdar-Cihan Ayger, Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi, Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk, Alper Kul-Aylin Kontente ve Sarp Akkaya’nın da olduğu birçok ismi bir araya getirdi. 

Komedi Kulüp, The Stay Warehouse’da ünlü yıldızları kahkahaya boğdu

Ünlü yıldızlar, gösteriler boyunca büyük bir keyifle sahnedeki performansları takip etti.

Komedi Kulüp, The Stay Warehouse’da ünlü yıldızları kahkahaya boğdu

The Stay Warehouse’a özel hazırlanan Komedi Kulüp Tatilde Programı kapsamında; stand-up’ı “EK İŞ” olarak yapmayı tercih eden sanatçılar: Bora Akkaş, Cihan Talay, Olgu Baran Kubilay, Uraz Kaygılaroğlu Engin Türkoğlu MC’liğinde, Deniz Göktaş yepyeni tek kişilik gösterisini Berk Karan MC’liğinde, Bengi & Sarp Apak Özge Özel MC’liğinde, duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu izleyenleri geçmişe götüren Yeşil Kabare oyunuyla, Baturay Özdemir ise kahkahaya boğan tek kişilik performansıyla sahne aldı. 

Komedi Kulüp, The Stay Warehouse’da ünlü yıldızları kahkahaya boğdu

Alaçatı’nın kalbinde, yemyeşil bir bahçede, yılın on iki ayı boyunca zeytin ağaçlarının gölgesinde huzurlu ve konforlu bir konaklama deneyimi sunan The Stay Warehouse, ziyaretçileriyle buluşturduğu farklı disiplinlerden kültür sanat etkinlikleriyle aynı zamanda sanatın ve eğlencenin harmanlandığı, sanat odaklı bir yaşam merkezi.

Komedi Kulüp, The Stay Warehouse’da ünlü yıldızları kahkahaya boğdu

The Stay Warehouse, ziyaretçilerine tiyatro oyunları, bale gösterileri, konserler, stand-up performansları, film gösterimleri ve özel sergiler gibi zengin bir kültür sanat programı vadediyor.

Komedi Kulüp, The Stay Warehouse’da ünlü yıldızları kahkahaya boğdu

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