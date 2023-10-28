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Kombinleriyle konuşulan Bestemsu Özdemir'den flaş itiraf!

Kombinleriyle konuşulan Bestemsu Özdemir'den flaş itiraf! İşte detaylar...

Kombinleriyle konuşulan Bestemsu Özdemir'den flaş itiraf!

Özel geceye katılan Bestemsu Özdemir, basın mensupları ile bir araya geldi.

Kombinleriyle konuşulan Bestemsu Özdemir'den flaş itiraf!
Son günlerde giydiği elbiselerle gündeme gelen güzel oyuncu “Tasarımlarımı kendim yapıyorum ve çevremdeki insanların da hoşuna gidiyor böyle giyinmek beni mutlu ediyor” açıklamasını yaptıktan sonra güzel oyuncu sevgilisi Burak hakkında konuşmak istemedi.

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