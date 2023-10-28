Kombinleriyle konuşulan Bestemsu Özdemir'den flaş itiraf!

Özel geceye katılan Bestemsu Özdemir, basın mensupları ile bir araya geldi.



Son günlerde giydiği elbiselerle gündeme gelen güzel oyuncu “Tasarımlarımı kendim yapıyorum ve çevremdeki insanların da hoşuna gidiyor böyle giyinmek beni mutlu ediyor” açıklamasını yaptıktan sonra güzel oyuncu sevgilisi Burak hakkında konuşmak istemedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.