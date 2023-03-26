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Kombiniyle Dikkat Çeken Neslihan Atagül'den Proje Müjdesi

Eşi Kadir Doğulu ile başrolünü paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle final yapacak Neslihan Atagül, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ünlü oyuncu, yeni projesinin müjdesini verdi. İşte detaylar...

Kombiniyle Dikkat Çeken Neslihan Atagül&#039;den Proje Müjdesi

Neslihan Atagül, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan oyuncu, her zaman olduğu şıklığı ve tarzıyla göz kamaştırdı.

Kombiniyle Dikkat Çeken Neslihan Atagül&#039;den Proje Müjdesi

Atıf Yılmaz'ın kült filmi 'Ahhh Belinda'nın günümüz versiyonu için kamera karşısına geçen Neslihan Atagül, filmin 7 Nisan’da Netflix’te izleyicisiyle buluşacağını açıkladı. Filmde Dilara adında bir oyuncuyu canlandıran Atagül, senaryoyu okurken çok eğlendiğini şimdi ise heyecanla izleyiciyle buluşmasını beklediğini dile getirdi.

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