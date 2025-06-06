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Koluna kene yapışan oyuncu Pelin Akil hastanelik oldu!

Koluna kene yapışan oyuncu Pelin Akil hastanelik oldu! İşte detaylar...

Koluna kene yapışan oyuncu Pelin Akil hastanelik oldu!

Pelin Akil, Berkay Şahin'in konserine gitti. Oyuncu, konser sonrası hastanelik olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

 Koluna kene yapışan oyuncu Pelin Akil hastanelik oldu!

Akil, koluna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Kenenin parçası içeride kalınca hastaneye giden oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

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