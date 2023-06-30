Kocanın eli öpülür

Kıyafet konusunda kendi giyimini beğendiğini geçmiş yıllarda ise Ajda Pekkan'ın giyimini çok beğendiğini söyleyen oyuncu "Favorim Nebahat Çehre, bayılıyorum ona." dedi.

Son dönemde çoğu sanatçının çok şık giyindiğini söyleyen oyuncu "Kimisi çuval giyse yakışıyor kimisi de marka giyse bile yakışmıyor, sözüm meclisten dışarı ama şık olmak için çok para harcamınıza gerek yok." dedi.

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