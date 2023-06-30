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Kocanın eli öpülür

Aslı Hünel önceki gün KKTC'deki Lord’s Palace Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı eşi Savaş Yurtsever'in elini öperek "Annem de babamın elini öperdi bayramlarda, biz de gelenektir, adettir, eşin eli öpülür." dedi.  

Kocanın eli öpülür

Kıyafet konusunda kendi giyimini beğendiğini geçmiş yıllarda  ise  Ajda Pekkan'ın giyimini çok beğendiğini söyleyen oyuncu "Favorim Nebahat Çehre, bayılıyorum ona." dedi. 

Kocanın eli öpülür

Son dönemde çoğu sanatçının çok şık giyindiğini söyleyen oyuncu "Kimisi çuval giyse yakışıyor kimisi de marka giyse bile yakışmıyor, sözüm meclisten dışarı ama şık olmak için çok para harcamınıza gerek yok." dedi. 

Kocanın eli öpülür

 

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