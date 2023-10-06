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Klipte çatıya tabut çıkardı

Yeni albümü Minval ile ses getiren Mert Kayıkçıoğlu "Salonda Uyudum" şarkısının klibinde çatıya tabut çıkardı.

Klipte çatıya tabut çıkardı

 

Bir ilke imza atıp yeni albümü Minval'de 5 klibi aynı anda yayınlayan Mert Kayıkçıoğlu'nun "Salonda Uyudum" şarkısının klibi oldukça dikkat çekiciydi.
 
Klipte çatıya tabut çıkardı
 
Söz ve müziği Mert Kayıkçıoğlu’nun imzasını taşıyan yine Mert'in yönettiği klipte çatıdaki tabut sahnesi oldukça ses getirdi. Kadıköy'de bir apartmanın çatısında çekilen klipte sahne oldukça zor şartlarda çekildi. 
Klipte çatıya tabut çıkardı
 
 
 

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