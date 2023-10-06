Klipte çatıya tabut çıkardı

Bir ilke imza atıp yeni albümü Minval'de 5 klibi aynı anda yayınlayan Mert Kayıkçıoğlu'nun "Salonda Uyudum" şarkısının klibi oldukça dikkat çekiciydi.

Söz ve müziği Mert Kayıkçıoğlu’nun imzasını taşıyan yine Mert'in yönettiği klipte çatıdaki tabut sahnesi oldukça ses getirdi. Kadıköy'de bir apartmanın çatısında çekilen klipte sahne oldukça zor şartlarda çekildi.

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