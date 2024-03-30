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Klinik çıkışında görüntülenen Tarkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Mega Star Tarkan, Nişantaşı'nda klinik çıkışında görüntülendi... İşte detaylar...

Klinik çıkışında görüntülenen Tarkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Snob Magazin'in haberine göre; Bir süredir Almanya'da yaşayan ve yeni albümü için Türkiye'ye dönen Tarkan, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

Klinik çıkışında görüntülenen Tarkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Kovid-19 nedeniyle konser sayısını baya azaltan Mega Star'ın, tedbiri elden bırakmadığı görüldü. Özel bir klinikte yaklaşık üç saat kalarak muayene ve kontrollerini yaptıran Tarkan, maskesi, şapkası ve güneş gözlüğüyle dikkat çekti.

 Klinik çıkışında görüntülenen Tarkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Hem tanınmamak hem de virüse karşı böyle önlem alan Tarkan, bina çıkışında hızlıca aracına geçti. Sağlık sorularına Mega Star, "Maşallah turp gibiyim. Bir sorunum yok" dedi.Klinik çıkışında görüntülenen Tarkan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Bir süredir spora ağırlık veren ve sağlıklı beslenen Tarkan'ın fit hali dikkat çekti.

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