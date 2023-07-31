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KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Kıbrıs’ta ilk kez Hayriye Vurdu organizasyonluğunda düzenlenen Kıbrıs turizm ve başarı ödül töreni Chamada Prestige otelde gerçekleşen ödül töreniyle sahiplerine teslim edildi.  

KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Önceki gece yapılan Görkemli ödül törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu gibi siyaset camiasının önde gelen isimleri katılırken sanat, iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı. 

Yavuz Şeçkin ve Gizem Özdilli'nin sunuculuğunu yaptığı geceye, Yıldırım Mayruk, Uğurkan Erez , İvana sert, Ahmet Selçuk ilhan , Hakan Aysev , Tuğba Özerk , Barbaros Şansal , Yaşar ipek , özge Ulusoy , Günay Museyeva , Demet Şener ve Türkiye’den gelen bir çok ünlü isim geceye renk kattı . İş insanı Yüksel Alpcan destekleriyle gerçekleşen organizasyonda Azeri Sanatçı Azerin Tuğba Özerk ve Yaşar İpek sahne alırken sahne sonrası Yıldırım Mayruk defilesi gerçekleşti.

Defile sonrası ise Gizem Özdilli ve Yıldırım Mayruk'un doğum günleri sahnede kutlandı. Gecenin kırmızı halı sunuculuklarını ünlü muhabir Mehmet Güngören ve model Yağmur Ayaz yaptı.

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