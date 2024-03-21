Kızlarını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay duygularını anlattı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay, Metropol İstanbul’da bulunan DasDas'dan çıkarken görüntülendi.



Çıkışta gazeteciler ile sohbet eden çift, çocukları hakkında konuştu.

Atiksoy, "Heyecanlıyız, az kaldı. 2 ay kaldı şu an. Sağlıkla gelsin inşallah. Hafta hafta değişiyor durum ya. Bazen zorlandığımız anlar oluyor tabii ki. Şu an yakın zamanda da setten çıktım biraz yorgunluk var" dedi. Eşi Berk Oktay ise, "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci duygusunda kucağımıza aldığımız anda olacaktır. Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz biz. Sizler de röportaja gelirsiniz bebiş seversiniz" diyerek güldü.

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