“Kızlar Okusun Diye” podyuma çıktılar

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği TAMEV’in başlattığı “Kızlar Okusun Diye” kampanyasına destek sağlamak amacıyla, Anneler Günü’ne ithafen gerçekleşen defilede 60 seçkin isim podyuma çıktı.

Organizasyonunu Banu Noyan'ın yaptığı, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla Lazzoni Hotel’de gerçekleşen İstanbul Open Stage Fashion Week’te cemiyet, iş ve sanat dünyasının sevilen isimleri “Kızlar Okusun Diye” podyuma çıkarak kampanyaya destek verdiler. İlk kez podyumda yürümenin verdiği heyecanı saklayamayan isimlerin sempatik tavırları izleyenlerden büyük alkış aldı.

Defile öncesinde, eğitmenleri Banu Noyan’dan yürüyüş eğitimi alarak defileye hazırlanan isimler, “yeniden öğrenciliği yaşamak, bu yaşlarda muazzam bir duyguymuş” diyerek birbirlerine bu defilenin ikincisinde tekrar buluşma sözü verdiler.

14 Mayıs akşamı Lazzoni Hotel’de, Banu Noyan organizasyonuyla, Anneler Günü’ne ithafen gerçekleşen ve 500’ü aşkın davetli tarafından izlenen defilede, Cemil İpekçi, Kamuran Akkor, İpek Tuzcuoğlu, Burak Kut ve kızı Aden, Serhat Yabancı, Onur Şenay, Burç Kümbetlioğlu, Nasuh Mahruki, Kemal Doğulu, İlke Tüzüner ve Kızı Dora, Türkan Şerbetçi, Neslihan Kozanoğlu, Vedat Uğurlu, Dr. Alp Mamak, Dr. Murat Altan, Gül Ergi, Zuhal Mansfield, , Prof. Dr. Orhan Tarçın, Dr. Servet Terziler, Kadriye Olgar, Lütfü Sapmaz, Mustafa Bozkurt, İlhan Şahin, Tülay Demir, Ebru Akyüz, Aslıhan Akdağ, Önder-Ender Ataç, Seza Demirci, Şükran Berker, Av. Yıltay Günay, Zeynep Kasımlıoğlu, Şenay Güleç ve Cenk Akın gibi birbirinden seçkin isimler, Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği TAMEV’in “Kızlar Okusun Diye” kampanyasına destek olmak için ilk kez podyumda yürüdüler.

TAMEV Başkanı Nuray Marçak, tüm destekçilere teşekkür için yaptığı açılış konuşmasında, “Bugünün genç kızları, geleceğin annelerinin okuma hayallerini gerçekleştirmek için bu gece buradayız. TAMEV Derneği olarak eğitimde fırsat eşitliği mottosuyla çıktığımız yolda ‘Kızlar okusun Geleceğe Emin Adımlar Atsın’ istiyoruz. Bu gece gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için podyuma çıkan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir Kız okusun, dünya değişsin” dedi.

100’den fazla kız çocuğuna burs imkânı sağlanan Open Stage’te, burs katkısında bulunan kıymetli isimlere plaketleri takdim edildi.

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