  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınaz, dizide Nursema'yı oynayan eşi Ceren Karakoç ile okul yıllarını anlattı

'Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınaz, dizide Nursema'yı oynayan eşi Ceren Karakoç ile okul yıllarını anlattı. İşte detaylar...

'Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınaz, dizide Nursema'yı oynayan eşi Ceren Karakoç ile okul yıllarını anlattı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Umut karakterini canlandıran Serkan Tınaz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 'Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınaz, dizide Nursema'yı oynayan eşi Ceren Karakoç ile okul yıllarını anlattı

Oyuncu, "Diziden sonra hayatınızda bir şeyler değişti mi?" sorusuna, "Değişmez olur mu? Her oyuncunun isteyeceği bir proje... Maalesef her projede seyirciden böyle tepki alamıyorsunuz" yanıtını verdi. Yapımın son bölümlerde fenomenlere gönderme yapmasına Tınaz, "Bir süre daha o hikaye devam edecek. Genel olarak gündemi takip eden dizi... Ne oluyorsa benzeri bizim hikayede işleniyor" dedi. Umut karakterine kendisinde bir şeyler kattığını söyleyen oyuncu, "Umut sabırlı biri ama ben daha sabırsızım" ifadesini kullandı.

'Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınaz, dizide Nursema'yı oynayan eşi Ceren Karakoç ile okul yıllarını anlattı
ŞAPKASIZ ÇIKMAM MODUNDAYIM
Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç ile üniversiteden beri arkadaş olduğunu belirten Tınaz, "Çanakkale Üniversitesi'nden beri tanıyorum. Sınıf arkadaşım. Bu mesleği beraber öğrendik. Hep aynı projelerde hayalimiz vardı. Ceren ve eşim yakın arkadaşım. Partner olmamız keyif verici... Ceren okulda badimdi... Onunla çok sahne oynadım. Onunla oynamak büyük konfor..." diye konuştu. Şapkayla dolaştığı için oyuncu, "Tanınmamak için mi böyle dolaşıyorsunuz?" sorusuna, "Yok hep böyleyim. Şapkasız çıkmam modundayım" cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Türkiye güzelleri Buse İskenderoğlu ile Şevval Şahin'in doğal halleri! Neden makyaj yapmadıkları açıkladılar!
  Magazin

Türkiye güzelleri Buse İskenderoğlu ile Şevval Şahin'in doğal halleri! Neden makyaj yapmadıkları açıkladılar!

Hande Sarıoğlu ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı
  Magazin

Hande Sarıoğlu ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı

Gıda Mühendisi ve Catering Uzmanı Kemal Çiçek: Sağlıklı beslenmede ilk tercih catering olmalı
  Yaşam - Sağlık

Gıda Mühendisi ve Catering Uzmanı Kemal Çiçek: Sağlıklı beslenmede ilk tercih catering olmalı

Armağan Çağlayan hastalığı hakkında konuştu!
  Magazin

Armağan Çağlayan hastalığı hakkında konuştu!

Ünlü Yeşilçam oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı! Koreli torunuyla görüntülendi
  Magazin

Ünlü Yeşilçam oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı! Koreli torunuyla görüntülendi

Özge Özpirinçci, ileride kızı Mercan'ın 'Neden kardeşim yok?' diye sorduğunda vereceği cevabı açıkladı
  Magazin

Özge Özpirinçci, ileride kızı Mercan'ın 'Neden kardeşim yok?' diye sorduğunda vereceği cevabı açıkladı