 'Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınaz, dizide Nursema'yı oynayan eşi Ceren Karakoç ile okul yıllarını anlattı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Umut karakterini canlandıran Serkan Tınaz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Diziden sonra hayatınızda bir şeyler değişti mi?" sorusuna, "Değişmez olur mu? Her oyuncunun isteyeceği bir proje... Maalesef her projede seyirciden böyle tepki alamıyorsunuz" yanıtını verdi. Yapımın son bölümlerde fenomenlere gönderme yapmasına Tınaz, "Bir süre daha o hikaye devam edecek. Genel olarak gündemi takip eden dizi... Ne oluyorsa benzeri bizim hikayede işleniyor" dedi. Umut karakterine kendisinde bir şeyler kattığını söyleyen oyuncu, "Umut sabırlı biri ama ben daha sabırsızım" ifadesini kullandı.



ŞAPKASIZ ÇIKMAM MODUNDAYIM

Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç ile üniversiteden beri arkadaş olduğunu belirten Tınaz, "Çanakkale Üniversitesi'nden beri tanıyorum. Sınıf arkadaşım. Bu mesleği beraber öğrendik. Hep aynı projelerde hayalimiz vardı. Ceren ve eşim yakın arkadaşım. Partner olmamız keyif verici... Ceren okulda badimdi... Onunla çok sahne oynadım. Onunla oynamak büyük konfor..." diye konuştu. Şapkayla dolaştığı için oyuncu, "Tanınmamak için mi böyle dolaşıyorsunuz?" sorusuna, "Yok hep böyleyim. Şapkasız çıkmam modundayım" cevabını verdi.

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