  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aile itirafı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aile itirafı! İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aile itirafı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aile itirafında bulundu. Oyuncu, NTV'de ekrana gelen Empati programında ailesiyle ilgili duygusal geçmişini de paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aile itirafı!
Karakoç, "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var. Sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendirdi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım. Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu, annem gittikten sonra babamla yatardık. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Teoman ikinci çocuk için bakın ne cevap verdi? Yeniden evlenir mi?
  Magazin

Teoman ikinci çocuk için bakın ne cevap verdi? Yeniden evlenir mi?

Bir süre Amerika'da yaşayan Saadet Işıl Aksoy dönüş sebebini açıkladı!
  Magazin

Bir süre Amerika'da yaşayan Saadet Işıl Aksoy dönüş sebebini açıkladı!

Tiyatrodan beyazperdeye
  Kültür - Sanat

Tiyatrodan beyazperdeye

Toplusoy Ailesi'nde miras kavgası!
  Cemiyet

Toplusoy Ailesi'nde miras kavgası!

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!
  Magazin

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı
  Magazin

Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı