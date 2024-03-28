Snob Magazin'in haberine göre; 'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, "Son dokuz bölüm kaldı çekmediğimiz, sonrası sezon finali yapacağız. Ondan sonra tatile çıkacağız. Setlerde iki sezon süren işlerde genelde uyumsuzluk oluyor diyorlar ama biz aile gibiyiz. Keyifli çalışıyoruz" dedi. Alışverişe çıkan Karakoç, "Eskiden alışverişe çok para harcardım. Artık ihtiyaca yönelik alışveriş yapıyorum. Daha çok gezmeye ve içmeye para ayırıyorum. Eşimin programı uyarsa bir yurt dışı ve arkadaşlarımızla tekne planımız var. Onun dışında planımız yok" diye konuştu.

BİR SAATİMİZ BİLE KIYMETLİ

Oyuncu, "Eşiniz Osman Karakoç da oyuncu. Aynı mesleği yapıyorsunuz. Birbirinize vakit ayırabiliyor musunuz?" sorusuna, "Eşim biraz farklı sektöre girdi. Yabancı şirkette eğitmenlik yapıyor. Bir saatimiz bile kıymetli. Birbirimize zaman ayırıyoruz. Eşimin asıl mesleği oyunculuk, pandemiyle beraber böyle sektöre girdi. Oyunculuktan farklı bir yanı yok. Orada da hikaye anlatıcılığı var biz de hikaye anlatıyoruz" yanıtını verdi.

KIZILCIK ŞERBETİ' SÜRPRİZ OLDU

Dizideki partneri Serkan Tınmaz ile okul arkadaşı olan Karakoç, "İleride, 'Umarım dizi ve sinemalarda oynarız' demiştik. 'Kızılcık Şerbeti' sürpriz oldu. Benim anlaşmam okeylenince Serkan beni arayıp, 'Bende diziye giriyorum partnerim oldum' demişti" ifadelerini kullandı. Hep makyajsız görüntülenmesine oyuncu, "Güneş gözlüğünü de tanınmamak için değil, rahatsızlığım olduğum için takıyorum. Gözümden hastalığım var. Serkan, 'Hava kararınca bile takıyorsun' diye dalga geçer hep Serkan... Hava kapalı olunca bile takıyorum" şeklinde konuştu.

EN SON GÖRMEYE GİTTİK VE SOHBET ETTİK

Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiği için uzun sürede hastanede kalınca 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde ayrılması için oyuncu, "Settar Abi'yle çalışmak kıymetli. Ondan çok şey öğrendim. Öğrenmeye devam edeceğim. Sağlık durumu iyi, eve geçti. Tekrardan işlerine dönmesini bekliyoruz. En son görmeye gittik ve sohbet ettik. Diziyi izlediğini söyledi. Sete ziyarete geleceğini söyledi. İki oyun ve dizisi vardı, baya yoğundu" dedi. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın gelmesine oyuncu, "Çok başarılı biri... Bizim için çok kıymetli... Bambaşka bir Abdullah Ünal canlandırıyor. İki Abdullah Ünal'ı seviyorum" diye konuştu.

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