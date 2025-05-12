  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç para yağdırdı!

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç para yağdırdı! İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç para yağdırdı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, gelin almada para yağdırdı.

 Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç para yağdırdı!

Oyuncu aylık kaşesinin istenmesi üzerine ise (ücret), "TIR getirmeniz lazım" diyerek, espri yaptı.

 Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç para yağdırdı!
Burak Yörük de gelin almaya katılarak, kapının açılması için o da para verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç para yağdırdı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!
  Gündem

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarlığına giden Alişan gözyaşlarına hakim olamadı!

Nilüfer neden maske taktığını açıkladı!
  Magazin

Nilüfer neden maske taktığını açıkladı!

Özlem Mekik'ten Ziyade Fasıl'ın 20'nci yılına özel menü
  Hayatın İçinden

Özlem Mekik'ten Ziyade Fasıl'ın 20'nci yılına özel menü

Atiye'den Anneler Günü sürprizi!
  Magazin

Atiye'den Anneler Günü sürprizi!

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
  Gündem

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları
  Magazin

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları