 Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç para yağdırdı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, gelin almada para yağdırdı.

Oyuncu aylık kaşesinin istenmesi üzerine ise (ücret), "TIR getirmeniz lazım" diyerek, espri yaptı.



Burak Yörük de gelin almaya katılarak, kapının açılması için o da para verdi.

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