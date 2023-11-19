 'Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak, eşinin yardımıyla 45 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

Kayra Şenocak, eşi Ayşe Şenocak ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Ertuğrul karakterine hayat veren oyuncu, "Güzel ve keyifli gidiyor. Ekibe ikinci sezonda dahil oldum. Hemen içlerine kabul ettiler. Set ortamı çok güzel. Rol kısa zamanda sevildi" dedi. Ayşe Şenocak, "Oyuncu eşi olarak dizi setlerinden uzun olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Çok programlı çalışıyorlar. Benim için sette olması sorun değil. İşi çünkü... Kaçta gelmesi sorun değil benim için" cevabını verdi.

KENDİMİ 131 KİLODA GÖRMEK İSTEMEDİM

Verdiği kilolarla dikkat çeken Kayra Şenocak, "Eşim sayesinde verdim. Tamamen diyet ve sporla verdim. 45 kilo gitti. Ameliyat ve operasyon yok. Sporu da seven biri değilim. 131 kiloya kadar çıkmıştım. Kendimi o şekilde görmek istemedim. Bu işi yapmak istiyorsam o şekilde görünmemem gerekiyordu. Ameliyata harcanacak o parayı spor salonuna ve diyete harcadıklarında daha uzun vadeli gidiyor... Ameliyat olup yeniden kilo alanları duyuyoruz. O süreçte eşim kabak yemeği yaptı. Sebze ağırlıklı beslendim. Bu süreçte ben değil eşim yıprandı" dedi. Kıyafet konusunda ise oyuncu, "İndirim takip ederim. Kıyafetime de para harcarım" diye konuştu.

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