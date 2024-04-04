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'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı

'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı. İşte detaylar...

'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı

'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Elele dergisinin nisan ayının kapak yıldızı oldu.

 'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı

Selin Türkmen'i " Genç ve Cesur" olarak tanımlayan derginin yaptığı çekimde

'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı
oyuncu, "Aslında hayallerimi hep aynı şey süslüyordu.

'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı
İyi bir oyuncu olmak. Hâlâ iyi bir oyuncu olmak istiyorum.

 'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı

Hep üzerine biraz daha koyarak, dünden daha iyi olmak istiyorum" dedi.

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