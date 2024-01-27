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'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. İşte detaylar...

'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

'Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi.

 'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

 

Aynı dizide oynayan Ebru Destan, usta oyuncu beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

 'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

Destan, Settar Tanrıöğen'in ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi.

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