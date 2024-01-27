 'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

'Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi.

Aynı dizide oynayan Ebru Destan, usta oyuncu beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

Destan, Settar Tanrıöğen'in ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi.

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