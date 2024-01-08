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'Kızılcık Şerbeti'nden set fotoğrafı

'Kızılcık Şerbeti'nden set fotoğrafı... İşte detaylar...

'Kızılcık Şerbeti'nden set fotoğrafı

'Kızılcık Şerbeti' dizisi oyuncuları, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman ve Aliye Uzunatağan setten fotoğraf paylaştı.

'Kızılcık Şerbeti'nden set fotoğrafı
Oyuncuların fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.

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