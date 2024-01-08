'Kızılcık Şerbeti'nden set fotoğrafı

'Kızılcık Şerbeti' dizisi oyuncuları, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman ve Aliye Uzunatağan setten fotoğraf paylaştı.



Oyuncuların fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.

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